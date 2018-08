Empfehlung - Duo in Gildehaus mit Kokain im Wert von 11.000 Euro erwischt

Gildehaus Zwei jeweils 28 Jahre alte Männer waren am Mittwoch kurz nach 23 Uhr in einem Wagen mit dänischer Zulassung über die Autobahn 30 in das Bundesgebiet eingereist. An der Anschlussstelle Gildehaus wurde das Auto im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung von den Bundespolizisten angehalten und überprüft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/duo-in-gildehaus-mit-kokain-im-wert-von-11000-euro-erwischt-248316.html