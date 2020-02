Duftbäume können nicht ablenken: Drogenkuriere geschnappt

Bad Bentheim Die Bundespolizei hat am Wochenende mehrere Drogenkuriere geschnappt. So verhinderten die Beamten am Freitagnachmittag bei Bad Bentheim die Weiterfahrt eines Duos. Laut Pressemitteilung wurden die Bundespolizisten nach einer Befragung skeptisch und kontrollierten das Auto: „Eine Durchsuchung brachte sodann elf Ziegel Haschisch mit einem Gesamtgewicht von 17,42 Kilogramm und einem Straßenverkaufswert rund 157.000 Euro zum Vorschein.“

Ein weiterer Erfolg gegen die Drogenkriminalität gelang der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim am Sonntag. Bei der Kontrolle eines Autos „fiel den Beamten ein untypischer Geruch im Fahrzeuginneren auf, welcher anscheinend durch zahlreich aufgehängte ,Duftbäume‘ neutralisiert werden sollte. Bei einer Nachschau konnten ein griffbereites Reizstoffsprühgerät aufgefunden sowie Anhaltspunkte festgestellt werden, die auf die unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmittel hinwiesen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten im Fahrzeuginneren ein in einer Art Strumpf eingewickeltes kompaktes Päckchen aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um rund 1,16 Kilogramm Kokain“, teilte die Bundespolizei mit.

Außerdem entdeckten die Bundespolizisten im Kofferraum des Fahrzeugs einen Kanister mit blauer Flüssigkeit. „Eine Geruchsprobe legte nahe, dass es sich dabei nicht um Scheibenreiniger handelte. Ein Drogentest bestätigte diese Vermutung. Im Ergebnis konnte die entdeckte Substanz als Amphetamin (800 Gramm) nachgewiesen werden. Die gesamten Drogen haben einen Straßenverkaufswert von rund 80.000 Euro“, berichtete die Bundespolizei.