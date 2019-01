Drogenmix im Reisebus über die Grenze geschmuggelt

Bad Bentheim Aufgrund seiner geröteten Augen und seines auf Nachfrage zugegebenen Drogenkonsums in den Niederlanden, ist ein 20-Jähriger am Montagabend bei Bad Bentheim von Bundespolizisten kontrolliert worden. Der junge Mann war in einem Fernreisebus eingereist. „In der Jacke und einer Fastfood-Tüte wurden zunächst 900 Ecstasy-Tabletten, 20 Gramm Rauschpilze und 1 Gramm Marihuana bei dem 20-Jährigen gefunden. Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle der Bundespolizei wurden in der Unterhose des Mannes außerdem noch 48 Gramm Kokain gefunden“, berichtet die Bundespolizei am Dienstag. Die Drogen haben einen Straßenhandelspreis von etwa 10.500 Euro. Die Drogen wurden beschlagnahmt. „Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 20-jährigen Syrer eingeleitet“, teilt die Bundespolizei mit. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.