Drogenkurier mit Kokain, Subutex und Amphetamin geschnappt

Bad Bentheim Allein das Kokain, das die Beamten im Auto des 49-Jährigen bei der Kontrolle auf einem Rastplatz der Autobahn 30 fanden, hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von 86.000 Euro. „Der Drogenkurier sitzt jetzt in Untersuchungshaft“, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Montagmorgen mit.Im Rahmen der verstärkten Überwachungsmaßnahmen der Bundespolizei an der deutsch-niederländischen Grenze hatte eine Streife gegen 18.30 Uhr einen PKW mit lettischer Zulassung auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 gestoppt. „Bei der Überprüfung des 49-jährigen Fahrers machte er einen auffallend nervösen Eindruck“, beschrieb der Sprecher weiter. „Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Bundespolizisten fünf Kilogramm Subutex-Tabletten, rund 1,2 Kilogramm Kokain, 700 Gramm Amphetamin sowie knapp 1,8 Kilogramm einer bislang unbekannten Substanz.

Bei Subutex handelt es sich um ein synthetisches Opioid. „Es ist ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, das auch im Rahmen der Suchtentwöhnung als Drogenersatzstoff eingesetzt wird“, erläuterte die Bundespolizei. „Der in den Subutex-Tabletten enthaltene Wirkstoff Buprenorphin unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz.“

Der 49-jährige Lette wurde vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Nachdem am Amtsgericht Meppen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde, kam er in eine Justizvollzugsanstalt.