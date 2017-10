Drogen im Wert von über einer halben Million Euro entdeckt

gn Gildehaus. Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Wochenende an der deutsch-niederländischen Grenze in zwei Fällen Drogen mit einem Schwarzmarktwert von zusammen rund 575.000 Euro aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten beschlagnahmten rund 2,5 Kilogramm Heroin, 5,3 Kilogramm Kokain und fast 5 Kilogramm Marihuana, teilte die Bundespolizei mit.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.30 Uhr reiste ein 33-jähriger Schwede über die Autobahn 30 aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland ein. Bei der Überprüfung gab der Mann an, er sei auf der Rückreise von einem Familienbesuch und habe keinerlei Drogen oder andere verbotene Dinge dabei. Widersprüchliche Antworten des 33-Jährigen auf Nachfragen zu seiner Reise und seine zunehmende Anspannung ließen allerdings Zweifel aufkommen, ob der Mann tatsächlich die Wahrheit sagte.

Mehrere Kilogramm Drogen dabei

Darum sahen sich die Bundespolizisten das Auto des Mannes etwas genauer an. Bei der folgenden Durchsuchung wurden die Beamten fündig. In einem Versteck im Fahrzeugraum entdeckten die Beamten zwei Taschen mit Drogen. Darin enthalten waren rund 2,5 Kilogramm Heroin und 5,3 Kilogramm Kokain. Zusammen haben allein diese Drogen einen Straßenverkaufswert von rund 525.000 Euro.

Die Drogen wurden beschlagnahmt und der mutmaßliche Drogenkurier wurde vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben.

Haftbefehl erlassen

Wenige Stunden zuvor am Samstag gegen 18:45 Uhr stoppten die Beamten an der A30 zunächst das Fahrzeug eines 34-jährigen Niederländers. Weil der Mann angeblich zu einem Besuch in Hamburg unterwegs war, hätten die Beamten im Kofferraum des Fahrzeuges eigentlich persönliches Gepäck des 34-Jährigen erwartet. Statt der zu erwartenden Kleidung und Hygieneartikel befanden sich in einer einzelnen Reisetasche aber annähernd fünf Kilogramm Marihuana mit einem Schwarzmarktwert von rund 50.000 Euro. Der mutmaßliche Drogenkurier wurde vorläufig festgenommen.

Am Sonntag wurden die beiden mutmaßlichen Drogenschmuggler auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl und beide Männer wurden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Die Drogen befanden sich in einer Tasche im Kofferraum eines Autos, mit dem der Fahrer nach Deutschland einreisen wollte. Foto: Bundespolizei

Bei einem anderen Fahrer fanden die Polizisten fünf Kilogramm Marihuana. Foto: Bundespolizei