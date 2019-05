Drogen im Wert von 10.000 Euro sichergestellt

Gildehaus Bei der Durchsuchung des Mitfahrers fanden die Ermittler einen Kokainportionierer, der mit zwei Gramm Kokain befüllt war. Bei einer Intensivkontrolle entdeckten sie eine Plastiktüte auf der Rücksitzbank, in der sich eine Chipsdose befand. Die Beamten stellten fest, dass im Inneren eine Plastikflasche eingeklebt war. Darin befanden sich 103 Gramm Kokain, 105 Gramm von der Partydroge MDMA sowie Ecstasy und Cannabisöl. Bei der Befragung gab der Mitfahrer an, dass die Drogen sein alleiniges Eigentum sind. Der 32-jährige Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.