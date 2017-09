Empfehlung - Dreiste Diebe im Thermalbad: Haft auf Bewährung

gh Bad Bentheim. Wegen Diebstahls in drei Fällen sowie Beihilfe dazu ist ein 33-jähriger Niederländer, in Curacao geboren und jetzt in Amsterdam lebend, vor dem Schöffengericht beim Amtsgericht Nordhorn zu einer Haftstrafe von insgesamt einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/dreiste-diebe-im-thermalbad-haft-auf-bewaehrung-209082.html