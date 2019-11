Empfehlung - Drei Feuerwehren am Bentheimer Bahnhof im Einsatz

Bad Bentheim Schlussendlich waren es nur maximal fünf Liter Diesel, die den Einsatz von drei Feuerwehren am Bahnhof Bad Bentheim am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr forderten. Da in der Alarmierung von ausgetretenem Gefahrstoff die Rede war, rückten gleich zahlreiche Einsatzkräfte aus. „Das ist dann das normale Prozedere“, sagte ein Feuerwehrsprecher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/drei-feuerwehren-am-bentheimer-bahnhof-im-einsatz-327165.html