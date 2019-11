Empfehlung - Dr Thomas Füser bekommt zum Abschied die „Bentheimer Bürste“

Bad Bentheim Seit zehn Jahren gibt es die „Wortwahl Poetry Slams“ in Bad Bentheim, bereits 41 Mal haben sich Dichter hier mit ihren Texten gemessen. Am Sonnabend wurde der runde Geburtstag gefeiert. Initiator und Moderator Dr. Thomas Füser nahm gleichzeitig seinen Abschied. Im Jahr 2009 hatte Füser Poetry Slams in der Grafschaft etabliert und seitdem 40 „Wortwahl Poetry Slams“ und ebenso viele Workshops unter der Leitung von in der Szene bekannten Bühnenliteraten organisiert. Paul Driessen, der den Abend mit seiner Gitarre begleitete, unterstützte den Lehrer am Sonnabend bei der Moderation.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/dr-thomas-fueser-bekommt-zum-abschied-die-bentheimer-buerste-331351.html