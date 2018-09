Empfehlung - Dorfgemeinschaftshaus Achterberg feierlich eröffnet

Achterberg Besonders beeindruckt zeigten sich alle Redner vom Anpacken der Menschen in Achterberg und Westenberg. Ohne deren Engagement hätte das Dorfgemeinschaftshaus so nicht entstehen können. Stolz und Freude waren auch die beiden Begriffe, die Bürgermeister Dr. Volker Pannen in seinem Grußwort betonte: Stolz auf das Erreichte und Freude über den Einsatz der Bewohner der Landgemeinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/dorfgemeinschaftshaus-achterberg-feierlich-eroeffnet-257183.html