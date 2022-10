Der Anbau (im Hintergrund) an das Dorfgemeinschaftshaus in Bardel fügt sich nahtlos an das vorhandene Gebäude an. Lisa Steenweg (von links) vom Bauamt der Stadt Bad Bentheim sowie Jens Lindemann, Andy Kovert und Christian Kues besprechen das weitere Vorgehen auf der Baustelle. Foto: Stephan Konjer