Doppelnutzung im Dorfgemeinschaftshaus Waldseite

Die Dorfgemeinschaft Waldseite und die Kita „Löwenzahn“ machen gemeinsame Sache unter einem Dach: In der Küche essen die Kinder in der Woche zu Mittag, am Wochenende werden dort weiter Vereinsfeiern stattfinden. Dafür gibt es jetzt auch noch einen Anbau.