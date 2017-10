Empfehlung - Diskussionsbedarf bei neuem Bentheimer Baugebiet

Bad Bentheim. Eigentlich sollte im Bauausschuss der Stadt Bad Bentheim am Mittwochabend eine weitere Formalität abgehakt werden, durch die die Planungen für das neue Baugebiet südlich der Suddendorfer Straße vorangebracht werden: Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans sollte von den Mitgliedern empfohlen werden. Doch nach intensiver Diskussion wurde die Abstimmung vertagt, da alle Fraktionen noch Nachbesserungsbedarf sehen. Auf der rund 5,2 Hektar großen Fläche soll ein Wohngebiet mit 65 Bauplätzen entstehen, das aus zwei Teilbereichen besteht. In einem Bereich sollen Einzel- und Doppelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen entstehen, im zweiten Bereich, der an die Ochtruper Straße grenzt, sollen auch Mehrfamilienhäuser, beispielsweise als Hausgruppen, entstehen können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/diskussionsbedarf-bei-neuem-bentheimer-baugebiet-212480.html