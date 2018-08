Empfehlung - Diplomatenfahrzeug prallt auf Lkw – A30 zeitweise gesperrt

Bad Bentheim/Schüttorf Großalarm am Sonntagabend für die Rettungskräfte in der Obergrafschaft. Gegen 20.30 Uhr ist auf der Autobahn 30 ein Mercedes Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Osten zwischen den Anschlussstellen Bad Bentheim und Schüttorf. Der Geländewagen, der mit einem Diplomatenkennzeichen versehen war, wurde durch den Aufprall auf die Seite geschleudert. Alle sechs Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden, ebenso wie der Fahrer des Lastwagens, vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/diplomatenfahrzeug-prallt-auf-lkw-a30-zeitweise-gesperrt-247892.html