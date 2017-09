Dietmar Schmale’s Werke ab Sonnabend im Haus34a

gn Bad Bentheim. Der Künstler Dietmar Schmale, der schon in der Vergangenheit mit auffällig Schwarz-Hochglänzendem aufgefallen ist, widmet sich in seiner neuen Ausstellung im Bad Bentheimer haus34A ganz der Frage nach der Unmöglichkeit von Kunst. Der Titel seiner Ausstellung lautet passenderweise: „Da sag ich nichts zu, dann können Sie sich den Rest denken“.

Schmale stelle sich mit Arbeiten dem Besucher in den Weg, die an Witz und Schärfe nichts zu wünschen übrig ließen und verunmögliche dadurch den „Sahneblick“ auf weitere seiner Arbeiten. So biete er unlösbare Puzzlespiele zum Verkauf an (Schwarzes Quadrat von Malewitsch als 1500er Puzzle) und rate mit seinen aktuellen Multiples zur dringend gebotenen Entschleunigung, die das digitale Zeitalter erfordere. „Schmale jongliert mit der Kunstgeschichte, legt raffinierte Wahrnehmungsfallen aus, oder wirft den Betrachter auf sich selbst zurück und lässt somit in aktuellen Ansichten die verschiedenen Spielarten der menschlichen und tierischen Komödie aufblitzen“, heißt es in der Ankündigung des haus34A.

Dietmar Schmale wurde im Jahr 1967 in Rheine geboren. Der Künstler studierte erst Humanmedizin in Münster, anschließend Freie Kunst an den Kunstakademien in Enschede und Münster. Er lebt in Rheine.

Die Eröffnung ist am Sonnabend, 9. September, um 16.30 Uhr im haus34A. Die Ausstellung wird eingeleitet von Dr. Stephan Trescher, Kunsthistoriker aus Münster. Ab Sonnabend sind Schmales Werke dann bis zum 8. Oktober, immer sonntags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung in zu sehen.