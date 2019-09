Diederichs plant Erweiterung

Die Diederichs Karosserieteile GmbH plant, ihren Standort an der Ochtruper Straße in Bad Bentheim zu erweitern. Der Bebauungsplan sowie eine Änderung des Flächennutzungsplanes wurden am Montag einstimmig vom Bauausschuss zur Beschlussfassung empfohlen.