Dieb bleibt nach spektakulärer Flucht verschwunden

Bad Bentheim Wo sich der dritte Dieb aufhält, der sich in dem schwarzen Fluchtfahrzeug befand, dass wissen die Ermittler der Polizei nicht. Mit großem Aufwand suchten deutsche und niederländische Polizisten vor einem Monat zwischen Schüttorf und Gildehaus nach den Männern. Sie sind zunächst einer niederländischen Streifenwagenbesatzung davon gefahren, als sie auf der Autobahn kurz vor dem Grenzübergang in Gildehaus angehalten werden sollten. Die Flucht vor der Polizei endete schließlich bei Schüttorf: Als der Fahrer den Fluchtwagen in die Abfahrt Schüttorf-Nord lenkte, verlor er die Kontrolle über das Auto. Ein 25-Jähriger konnte noch direkt am beschädigten Wagen von Polizisten festgenommen werden. Ein zweiter, ebenfalls 25-Jähriger wurde nach einer Flucht zu Fuß von einem Polizeihund neben der Autobahn 30 aufgespürt. Der dritte Mann bleibt bis heute verschwunden. Trotz eines eingesetzten Hubschraubers konnte er sich vor den Polizisten verstecken. Wie er dann unbemerkt aus dem Fahndungsraum entkommen konnte, ist nicht bekannt. Nähere Angaben zu dem Flüchtigen machten die Behörden nicht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/dieb-bleibt-nach-spektakulaerer-flucht-verschwunden-307994.html