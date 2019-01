Empfehlung - Die Südstraße in Bad Bentheim wird zum Sorgenkind

Bad Bentheim Eigentlich waren es vier Tagesordnungspunkte, die in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Energie zur Diskussion gestellt wurden: die Fortschreibung des Verkehrskonzeptes, der Plan für Parkplätze auf einer Grünfläche an der Ecke Südstraße/Lingerstiege, Zustimmung zu einem Mehrfamilienhausprojekt an der Südstraße 17 und die 2. Änderung des Bebauungsplans 79 „Hofstellen Rolink und Banneke“. Letztendlich betrafen alle vier Punkte auch die Südstraße, die sich in den Augen etlicher Kommunalpolitiker zum Sorgenkind entwickelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/die-suedstrasse-in-bad-bentheim-wird-zum-sorgenkind-279246.html