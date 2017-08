Empfehlung - Die Bentheimer Burg in allen vier Jahreszeiten

jo Bad Bentheim. Über die Burg Bentheim ist ein neuer Bildband erschienen. Lars Möhring, Leiter des Burgbesichtigungsbetriebes, und Frank Wegbünder, von dem die Fotografien in dem Buch stammen, stellten das Werk am Dienstag vor. „Es hat sich in den vergangenen Jahren doch einiges auf der Burg geändert“, sagte Lars Möhring. So stehe der Herrgott von Bentheim jetzt in der Katharinenkirche und auch neue Ausstellungsräume seien entstanden. „Das wollten wir unbedingt aufnehmen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/die-bentheimer-burg-in-allen-vier-jahreszeiten-205608.html