Bad Bentheim. 137 Blöcke aus Bentheimer Sandstein waren an Bord der „Batavia“, als das niederländische Handelsschiff auf seiner ersten Reise im Jahr 1629 auf ein Riff vor Australien lief und zerschellte. Der Sandstein war als Torbogen für die Zitadelle der indonesischen Hafenstadt Batavia gedacht, doch kam nie dort an. Seit dieser Woche steht ein handgefertigtes Modell des Schiffes im Sandsteinmuseum in Bad Bentheim. Am Dienstag nahm die Vorsitzende des Sandsteinmuseums, Elisabeth vor der Straße, das Modell für ein neues Ausstellungsprojekt entgegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/die-batavia-steht-nun-im-sandsteinmuseum-229865.html