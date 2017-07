Empfehlung - „Die Aufzüge hätten längst fertig sein können“

joBad Bentheim. Die Aufzuganlage am Bad Bentheimer Bahnhof ist voraussichtlich erst im September fertig. Das hatten die GN Anfang Juli berichtet. Als Grund für die erneute Verzögerung hatte die Deutsche Bahn angegeben, dass die Sanierung des Trogbauwerkes nicht verschoben werden konnte und parallele Arbeiten an der Unterführung und an den Aufzügen sich aufgrund der räumlichen Enge gegenseitig behindern würden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/die-aufzuege-haetten-laengst-fertig-sein-koennen-201643.html