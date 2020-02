Empfehlung - Diakonie, Stadt und Bücherei ziehen in die Gildehauser Mitte

Gildehaus Seit April 2016 steht das Thema Neubau auf dem Grundstück des ehemaligen Möbelhauses Wendland an der Dorfstraße in Gildehaus auf der Agenda. 441 E-Mails seien seitdem verschickt worden, hat Bürgermeister Dr. Volker Pannen nachgeschaut. Auch wenn hinter den Kulissen fleißig verhandelt und geplant worden ist, für die Öffentlichkeit sichtbar getan hat sich dort noch nichts. Mehrfach hatte es Veränderungen und Verzögerungen gegeben. Doch in diesem Jahr soll es endlich losgehen. Das alte Möbelhaus soll abgerissen und durch den Neubau einer Investorengruppe mit Wohnungen und Geschäftsräumen ersetzt werden. Nebenan wird Jan Lucas Veddeler mit Architekt Joaquim Pena das denkmalgeschützte Haus Dorfstraße 13 sanieren und im hinteren Bereich des Grundstücks ein Gebäude errichten, das der Diakonische Dienst als Tagespflegeeinrichtung nutzen wird. In die Räume im Altgebäude sollen der Diakonische Dienst, die lutherische Kirchengemeinde und ein Büro der Stadt einziehen. Die aktuellen Pläne waren zuletzt ausführlich im Ausschuss für Jugend und Soziales des Bad Bentheimer Stadtrates im November vergangenen Jahres vorgestellt worden. (...)