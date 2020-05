DB nimmt Strecke zwischen Berlin und Amsterdam wieder auf

Bad Bentheim Nach Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr durch die Corona-Pandemie fährt die Deutsche Bahn (DB) ihr Angebot wieder hoch. Wie das Unternehmen am Montag verkündet, soll damit ab dem 1. Juni auch die Intercity-Verbindung zwischen Amsterdam und Berlin mit Halt in Bad Bentheim wieder befahren werden. Bahnreisende und Berufspendler waren seit dem 6. April gezwungen, für Bahnfahrten in die Niederlande oder in Richtung Rheine und Osnabrück auf die Regionalzüge der Eurobahn auszuweichen.

Die Deutsche Bahn fährt ab Juni auch wieder deutsche Nachbarländer an. Grafik: DB

DB führt Auslastungsanzeige ein

Ab dieser Woche führt die DB zudem eine neue Auslastungsanzeige ein. Kunden sehen auf bahn.de und in der DB Navigator-App, sobald ein Fernverkehrszug über Vorabbuchungen zu mehr als 50 Prozent ausgelastet ist. Die Zahl der Reservierungen wird laut DB begrenzt. Bei Zügen mit voraussichtlich sehr hoher Auslastung könne der Ticketverkauf zudem ausgesetzt werden.