Empfehlung - DB: IC-Halt in Bad Bentheim bleibt voraussichtlich erhalten

Bad Bentheim/Berlin Bereits im Februar hatte die DB eine Bestellung von 23 Fernverkehrszügen für insgesamt 550 Millionen Euro beim spanischen Hersteller Talgo bekannt gegeben. Die Züge sollen ab 2023 unter anderem auch auf der Strecke Berlin-Amsterdam fahren. Unklar war zunächst, ob damit der Intercity-Halt in Bad Bentheim wegfällt (die GN berichteten). Aktuell findet am dortigen Grenzbahnhof ein Lokwechsel statt. Der rund zehnminütige Halt in der Burgstadt ist noch notwendig, da Deutschland und die Niederlande unterschiedliche Stromsysteme für ihre Schienennetze nutzen. Laut DB fällt durch den Einsatz der Mehrsystemlok künftig ein Lokwechsel an der Grenze weg. Nach aktuellen Informationen des Unternehmens sollen alle bisherigen Haltepunkte – darunter Bad Bentheim – voraussichtlich auch mit dem neuen Zug weiterhin angefahren werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/db-ic-halt-in-bad-bentheim-bleibt-voraussichtlich-erhalten-286496.html