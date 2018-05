Empfehlung - „Das Pfingstival ist für mich der Höhepunkt des Jahres“

Bardel. Erhabene Stille herrscht in der Bardeler Klosterkirche. In unregelmäßigen Abständen hallt das Geräusch von Stühlen, die aufgestellt und zurechtgerückt werden, durch das große Gebäude und durchbricht die Ruhe. Bruder Frank ist gerade in der letzten Phase der Vorbereitungen für das Pfingstival am Montag. Der 47-Jährige aus Emsbüren lebt seit 14 Jahren im Franziskanerkloster und ist für Pater Wilhelm seitdem ein wichtiger Helfer bei der Organisation der Großveranstaltung, die seit mehr als 30 Jahren am Pfingstmontag jährlich um die 1000 Besucher nach Bardel lockt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/das-pfingstival-ist-fuer-mich-der-hoehepunkt-des-jahres-236530.html