Bad Bentheim Die Gerüchteküche in Bad Bentheim brodelt: Angeblich übernimmt das Sterne-Restaurant Keilings das Burg-Café, hat die Freundin der Cousine einer Bekannten erzählt. Fakt ist: Das über dem ersten Burgtor gelegene Café soll 2019 grundlegend saniert werden. Dafür wird auch ein neuer Betreiber gesucht. Verhandlungen mit dem Restaurant Keilings habe es aber nie gegeben, sagt Lars Möhring, Leiter des Burg-Besichtigungsbetriebes, im GN-Gespräch. „Wir stehen noch ganz am Anfang.“ Der Pachtvertrag mit den jetzigen Betreibern sei ausgelaufen und die letzte Renovierung der Räume mittlerweile rund 20 Jahre her.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/das-passiert-2019-auf-burg-bentheim-cafe-betreiber-gesucht-279428.html