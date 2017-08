Empfehlung - Das Königsschießen beim Stadtschützenfest kann kommen

sh Bad Bentheim. Wer beim Kurhaus-Hotel in Bad Bentheim dieser Tage am Waldrand entlang spaziert, trifft zwischen den Bäumen auf eine eigentümliche Holzapparatur: Es handelt sich um den Schießstand für das nahende Stadtschützenfest, an welchem das Königsschießen am Montag, 4. September, über die Bühne gehen soll. Mit großem Engagement haben fleißige Mitglieder des Schützenoffizierkorps die Anlage errichtet. Am Montag erfolgte die offizielle Abnahme durch Sachverständige des Landkreises. Drückt der Schütze ab, schießt die Kugel zunächst durch einen 30 Zentimeter breiten Kanal, anschließend weiter durch verschiedene Bogenwände, ehe sie nach rund 80 Metern die Zielscheibe trifft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/das-koenigsschiessen-beim-stadtschuetzenfest-kann-kommen-203761.html