Darum braucht Collie-Dame Lissy aus Bentheim eine Sonnenbrille

Lissy ist bildhübsch und lebhaft. Nur eins hat die Lebensfreude der jungen Colliehündin aus Bad Bentheim zwischendurch getrübt: die Augenkrankheit Collie Eye Anormaly. Das ist eine Erbkrankheit verschiedener Hunderassen aus der Familie der Collies und der verwandten Rassen. Im schlimmsten Fall kann das Tier erblinden, doch Lissy hatte Glück. Die Enkelin von Elfriede Schwank hat rechtzeitig eine Tierärztin in Münster gefunden, die bei der Diagnose den richtigen Riecher hatte.

Elisabeth Schwank lockt Lissy mit einem Leckerli, in der rechten Hand hält sie die Sonnenbrille der Hündin. Geübt zieht die Enkeltochter von Lissys Besitzerin Elfriede Schwank den Augenschutz über die schmale Schnauze und den Kopf des Tieres. Mit einem Klick ist die Brille befestigt und Lissy bereit für ihren Spaziergang.

Nur mit Brille in die Sonne

Elfriede Schwank (links) ist froh, dass ihre Enkelin Elisabeth sie mit „Lissy“ unterstützt. Foto: Austrup

„Sobald die Sonne scheint, muss Lissy ihre Sonnenbrille tragen“, erklärt Elisabeth Schwank. Der Grund ist die Augenkrankheit namens Collie Eye Anormaly (CEA). Bei Lissy war es so, dass sie häufig blinzeln musste und sich die Augen rieb - mal mit den Pfoten oder auch auf dem Teppichboden. Das war vor zwei Jahren. Zuerst dachte Tierhalterin Elfriede Schwank, dass Lissy sich bei einem Spaziergang an dornigem Gestrüpp verletzt hätte. „Die Augen waren geschwollen und es fielen die punktförmigen Vernarbungen auf der Augenhornhaut auf. Das sah aus wie Wasserflecken auf einer Brille“, berichtet Enkelin Elisabeth Schwank und ergänzt: „Meine Oma und ich teilen uns die Betreuung von Lissy. Ich wollte sonntags den Hund abholen und mit nach Münster nehmen, da fiel mir sofort auf, dass Lissy ein Problem mit ihren Augen hat.“ Noch am gleichen Tag fuhr Elisabeth Schwank mit der Hündin zu einer Tierarztpraxis, die Notfallbereitschaft hatte. Dort wurde der Verdacht auf einen Nickhautdrüsenvorfall – erkennbar durch deutliche Schwellung des dritten Augenlids – geäußert. „Doch es ergab sich nichts weiter.“

Die Sonnenbrille sitzt perfekt auf „Lissys“ Nase. Foto: Austrup

Am nächsten Tag suchte Schwank auf Empfehlung ihrer Arbeitskollegin eine Tierärztin in Münster auf. Diese zog die Augenkrankheit CEA in Betracht, war sich aber nicht vollkommen sicher. Die Krankheit betrifft den Augenhintergrund und führt zu einer angeborenen Beeinträchtigung der Sehkraft bis hin zur Erblindung. Schwere Fälle werden schon im Welpenalter diagnostiziert. Betroffene Tiere zeigen von Anfang an eine verringerte Sehkraft. Die Münsteraner Tierärztin nahm ihre vierbeinige Patientin aus der Grafschaft zum Anlass, eine Fortbildung über den Krankheitsverlauf einzuberufen. Obwohl diese Krankheit typisch für die Rasse sei, würden die Tierarztpraxen nicht allzu häufig damit konfrontiert, begründet Elisabeth Schwank.

Keine Heilung für Lissy

Lissy wurde Blut abgenommen und die Ärztin machte eine Augenspiegelung, welche den Anfangsverdacht bestätigte. Die Hündin litt an CEA. „Lissy war bei Diagnosestellung zwei Jahre alt. Wir hatten Glück, dass ihre Krankheit früh festgestellt wurde“, äußert Elisabeth Schwank erleichtert. Bei erkrankten Hunden sind in der Regel beide Augen betroffen, allerdings kann der Schweregrad unterschiedlich sein. Eine Heilung ist nicht möglich, doch eine gezielte Therapie kann bei rechtzeitiger Diagnose Schlimmeres verhüten. Lissy erhält seitdem Augentropfen und eine spezielle Salbe. Bis die passende Dosierung gefunden war, ging Elisabeth Schwank anfangs jeden zweiten Tag mit der Hündin in die Tierarztpraxis, danach einmal im Monat. Inzwischen reicht eine halbjährliche Kontrolle.

Lissy ist routinierte Brillenträgerin

Außerdem sollte Lissy eine Sonnenbrille tragen. Geübt wurde zuerst mit einer Trainingsbrille. Lissy akzeptierte den Fremdkörper auf der Nase und erhielt daraufhin ihre endgültige Sonnenbrille, deren Passform der Anatomie des Hundekopfes gerecht wird. Inzwischen sind die Hündin und ihre Besitzerin routiniert im Umgang. Sobald die Sonne scheint, trägt Lissy ihre Sonnenbrille. Es gibt ein transparentes, wechselbares Glas mit UV-Schutz für leichteren Sonnenschein, sobald das Licht intensiver wird, kommt die dunklere Version zum Einsatz. Das alles ist zwar mit laufenden Kosten verbunden, doch: „Man möchte ja, dass es dem Hund gut geht“, sagt Elisabeth Schwank. Ihre Großmutter ist jedenfalls erleichtert, dass es für Lissy Hilfe gibt. Zwar wird die Hündin lebenslang mit ihrer Augenkrankheit leben müssen, aber seit der Behandlung habe sich der Zustand deutlich verbessert, freut sich Enkeltochter Elisabeth. „Für uns war es das größte Glück, dass wir zeitnah an eine Tierärztin mit der entsprechenden Expertise geraten sind“, wird sie nicht müde zu betonen.