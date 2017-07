Dankbare Autofahrerin sucht ihren „Retter“

In ihrer Verzweiflung hielt sie einen Autofahrer an: Lieselotte Storcks hat sich bei Schüttorf so sehr verfahren, dass sie einen Unbekannten um Hilfe bat. Der junge Mann fuhr mit seinem Wagen voraus, bis die Frau wieder auf dem richtigen Weg war.