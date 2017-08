Daniela De Ridder hospitiert bei der Bundespolizei

gn Bad Bentheim. Um den Alltag der Bundespolizei noch besser kennenzulernen, hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder bei der Bundespolizei in Bad Bentheim hospitiert und begleitete sie bei ihrem nächtlichen Einsatz. Michael Fickers als stellvertretender Inspektionsleiter begrüßte De Ridder und machte deutlich, dass solche Besuche, gerade in der heutigen Zeit, ein Zeichen der Wertschätzung der Bundespolizei seien, die von den Mitarbeitern sehr positiv gesehen werde.

19 Uhr: Lagebesprechung mit Bastian Miesch, Kai Chriske, Michael Fickers und Dieter Ratering. „Lange Tage und gelegentliche Nachtschichten sind für mich keine Seltenheit, gerade in den Sitzungswochen wird noch bis in die späten Abendstunden gearbeitet und häufig auch bis nach Mitternacht im Plenarsaal debattiert. Heute aber bei der Polizei hospitieren zu können, ist durchaus eine andere, sehr spannende Erfahrung“, sagt De Ridder. Während der Fahrten hatte sie Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit den Beamten. Dabei interessiert sie auch, wie die Polizisten mit Stress umgehen und was ihnen in ihrem Berufsalltag am meisten Sorgen bereitet. „Mir ist es wichtig, engen Kontakt mit verschiedenen Akteuren zu halten und die Lebensrealität nicht nur aus Erzählungen kennenzulernen, sondern mir auch ganz unmittelbar einen eigenen Eindruck zu verschaffen“, erklärte De Ridder in einer Pressemitteilung.

Auf ihrer nächtlichen Fahrt bekam die Abgeordnete dann tatsächlich einen vertiefenden Eindruck der Polizeiarbeit. So wurden stichprobenweise bei den Kontrollen auf der Autobahn Fahrzeuge angehalten. Allein in den wenigen Stunden, in denen De Ridder die Beamten begleitete, kam es zu mehreren Bus- Personenkontrollen – darunter ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein gefälschter Pass. Als Grenzregion zu den Niederlanden nimmt gerade die Drogenfahndung einen großen Anteil der Zeit ein. Dabei kooperieren die im Grenzgebiet eingesetzten deutschen und niederländischen Dienststellen miteinander.

Sorgen macht den Beamten der Nachwuchsmangel. Noch immer gibt es zu wenige Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund bei der Polizei. Umso wichtiger sei es, das Vertrauen der Deutschen in den „Freund und Helfer“ zu wahren, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Gespräch mit den Beamten wurde deutlich, wie vielfältig die Aufgaben der Bundespolizei sind: Grenzschutz, Sicherheit in Zügen und auf Bahnanlagen, Polizeibegleitung von gewaltbereiten Fußballfans sowie im zivilen Luftverkehr.

Deutlich wurde für die Abgeordnete auch, wie wichtig es ist, dass die Polizisten die Chance erhalten, sich laufend weiterzubilden, damit sie für die verschiedenen Anforderungen gut gerüstet sind. Gerade bei den Einsätzen rund um G20 sei erkennbar, wie herausfordernd die Arbeitsbedingungen sind: „Für ihren Einsatz gilt ihnen mein besonderer Dank“, unterstreicht die SPD- Bundestagsabgeordnete.

De Ridder lobte in diesem Zusammenhang das geplante Trainingszentrum in Wietmarschen-Lohne: „In verschiedenen Szenarien werden die Polizisten erproben, worauf es im Berufsalltag ankommt. Denn uns ist allen klar: Die Einsätze der Polizei werden nicht ungefährlicher – eher im Gegenteil – gleichzeitig droht der Respekt vor diesem Berufsstand zu sinken. Dabei können wir den Frauen und Männern dankbar sein für ihr Engagement und ihr Herzblut bei der Arbeit.“