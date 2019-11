Claude Bourbon begeistert Publikum in Gildehaus

Am Montag in New York, am Mittwoch in London, am Freitag in Gildehaus. Claude Bourbon und seine Gibson J-45 sind auf diesem Globus ständig unterwegs. Diesen Gitarristen ins Otto-Pankok-Museum gelockt zu haben, freut Veranstalter Rainer Tibbe besonders.