„Circus Mirage“ gastiert in Bad Bentheim

gn Bad Bentheim. Der „Circus Mirage“ gastiert von Donnerstag bis Sonntag, 7. September, bis 10. September, auf dem Festplatz des Ferienparks in Bad Bentheim. Der Zirkus präsentiert die Show unter dem Motto „Menschen–Tiere–Attraktionen“. Im Programm steht auch die junge Artistin Celina. Sie zeigt die Körperkunst der Schlangenakrobatik. Es scheint, als hätte sie keine Knochen, denn sie verbiegt und windet sich wie eine Schlange. Tierisches Allerlei aus dem Zirkusstall, sibirische Steppenkamele, Zwergponys und vieles mehr präsentiert die Direktion des Hauses. Mit einer Luftakrobatik unter der Zirkuskuppel an Seidentüchern präsentiert sich die Artistin Mercedes De Vagas. Artist Diego Lauenburger, der 2016 in der Sat-1-Show „Superkids“ auftrat, präsentiert eine Kinn- und Kontabalance. Unter anderem einen fünf Kilogramm schweren Vorschlaghammer, eine Leiter oder eine Schubkarre freihändig auf der Kinnspitze auszubalancieren ist für Diego leichtes Spiel, wie der Zirkus mitteilt. Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr (am Sonntag nur um 14 Uhr). Donnerstag und Sonntag ist Familientag, Erwachsene zahlen dann den gleichen Eintritt wie Kinder.

