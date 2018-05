Empfehlung - CDU/FDP zu künftigem Schulstandort: „Ergebnisse abwarten“

Bad Bentheim. Die CDU/FDP-Gruppe im Bad Bentheimer Stadtrat fordert „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ in der Debatte um einen neuen Schulstandort in der Burgstadt. Das geht aus einer Pressemitteilung der beiden Fraktionen hervor. Bürgermeister Dr. Volker Pannen hatte unter der Woche im GN-Gespräch mitgeteilt, dass ein möglicher Schulneubau für den Sekundarbereich I nicht auf der Fläche am Badepark entstehen wird, da der Besitzer das Grundstück nicht verkaufen möchte. Als Alternative steht nun ein Grundstück an der Straße Alter Postweg zur Diskussion. Der Verwaltungsausschuss hatte beschlossen, eine Machbarkeitsstudie sowie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung in Auftrag zu geben. Darin sollen unter anderem die beiden Standorte Alter Postweg und Heinrich-Heine-Straße untersucht werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/cdufdp-zu-kuenftigem-schulstandort-ergebnisse-abwarten-234892.html