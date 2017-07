CDU/FDP: Rad- und Fußwege sanierungsbedürftig

gn Bad Bentheim. Die CDU/FDP-Gruppe im Bad Bentheimer Stadtrat hat beschlossen, die erforderlichen Mittel bereitzustellen, um an der südlichen Seite der Südstraße die Strecke zwischen der Straße „Zum Tüschenbrook“ und Gartenstraße zu sanieren. Das teilt die Gruppe in einer Pressemitteilung mit. „Die Stadtverwaltung hatte ursprünglich lediglich Ausbesserungsmaßnahmen vorgesehen“, schreiben CDU und FDP. Kostenpunkt der Komplettsanierung des 700-Meter-Teilstücks: 160.000 Euro, die überplanmäßig bereitgestellt werden sollen. Darüber, dass diese Maßnahme dringend angezeigt ist, machten sich jetzt vor Ort CDU-Fraktionsvorsitzenden Heiner Beernink, FDP-Ratsfrau Gisela Müller-Farwig, Ratsvorsitzender Focko Wintels (CDU), CDU-Ortsvorsitzenden Marcel Speker und FDP-Fraktions- und Parteichef Peter Wiering ein Bild. „Sie sahen sich dabei in ihrer langjährigen Forderung nach einem Sanierungsprogramm für Rad- und Fußwege, Straßen und Wirtschaftswege bestätigt“, heißt es in der Mitteilung.

Weiterhin auf der CDU/FDP-Liste stehen neben der Südstraße unter anderem die Klosterstraße, die Heeresstraße, die Hofstiege und der Nordhorner Weg.