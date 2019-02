Empfehlung - CDU/FDP-Gruppe beobachtet Situation an Südstraße mit Sorge

Bad Bentheim „Wir beobachten die Situation an der Südstraße und den angrenzenden Wohnstraßen mit Sorge“, heißt es in einer Mitteilung CDU/FDP-Gruppe im Rat der Stadt. Mit dem Baugebiet am alten Freibad, den neuen Mehrfamilien- und Reihenhäuser an dem Richtung Suddendorf gelegenen Teil der Südstraße, als auch dem neu ausgewiesenen Baugebiet an der Ochtruper Straße „Im Stegehoek“ sei in Bad Bentheim immer mehr Wohnraum entstanden oder in der konkreter Planung. Dadurch werde die Infrastruktur, Straßen und Wege, aber auch Abwasserkanäle, stärker benutzt, als es bei ihrer Planung vorhersehbar war. Es müsse dringend nachgesteuert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/cdufdp-gruppe-beobachtet-situation-an-suedstrasse-mit-sorge-281150.html