CDU: Jugendherberge ist Botschafterin für Bad Bentheim

Bad Bentheim „Die Bad Bentheimer Jugendherberge ist mit ihrer Ausrichtung einzigartig im Landesverband Unterweser-Ems“, erklärte deren Leiterin Anne Schroeder-Haberland bei einem Besuch von Vertretern der Bad Bentheimer CDU. Diese haben sich vor Ort ein Bild über die renovierten Räumlichkeiten der Jugendherberge gemacht.

Schroeder-Haberland, die auch die Jugendherberge in Lingen leitet, berichtete, dass man aus der Not eine Tugend gemacht habe: Da die Räumlichkeiten rund um den Mühlenstumpf an der Straße Am Wasserturm nur sehr wenige Zimmer mit Dusche und WC zulassen, könne man mit den höheren, familienhotelähnlichen Kategorien des Jugendherbergswerks nicht mithalten. Mit der Spezialisierung auf Grundschulreisen habe man eine Nische gefunden, die sich in Kooperation mit dem Verein „Burgi“ und den Themen Mittelalter und Burg zu einem Renner entwickelt habe. 75 Prozent der etwa 10.500 Übernachtungen pro Jahr gehen auf solche Grundschulfahrten zurück, erläutert die Jugendherbergs-Leiterin.

Mit der Renovierung der Zimmer im Bettenhaus habe man nun auch ein sehr modernes Ausstattungsniveau erreicht. Moderne LED-Leuchten an den Betten und USB-Ladevorrichtungen sowie ein durchgängiges Farbkonzept und neuer Möbel hätten die Räume spürbar aufgewertet.

Die Christdemokraten waren von der Arbeit der Jugendherberge in Bad Bentheim beeindruckt: „Die Schulklassen, die als Ritter oder Burgfräulein verkleidet über den Kathagen zur Burg laufen, gehören fest zu unserem Stadtbild. Ich bin froh, dass wir die Jugendherberge hier haben, denn sie ist eine bedeutende Botschafterin für Bad Bentheim und hat auch einen wichtigen Effekt für unser Stadtmarketing“, sagte der Bad Bentheimer CDU-Vorsitzende Marcel Speker. Jeder könne sich noch an seine Grundschulfahrt erinnern – häufig ist es die erste Reise ohne die Eltern.

Diese beeindruckenden Erlebnisse könnten später, auch im Erwachsenenalter, dann zu erneuten Urlauben in der Burgstadt führen.

„Wir haben diese ,Wiederholungstäter‘ tatsächlich auch schon in jungen Jahren“, bestätigte Kira Brocks, Mitarbeiterin der Jugendherberge.