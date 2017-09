CDU fordert Baustellen-Management

gn Bad Bentheim. „Es ist schon unglaublich, dass Bürgermeister Dr. Volker Pannen zum Thema Baustellen-Verzögerungen in Bad Bentheim die Rolle eines scheinbar unbeteiligten Beobachters einnimmt“, kritisiert der Vorsitzende der CDU Bad Bentheim, Marcel Speker, in einer Pressemitteilung. Er wiederholte seine Forderung nach einem professionellen Baustellen-Management in der Burgstadt. Die Stadt müsse ein Interesse daran haben, dass Einschränkungen durch Bauarbeiten so gering wie möglich gehalten werden.

„Der Bürgermeister sollte nicht der erste sein, der die Missstände beklagt, sondern der erste, der dazu beiträgt sie zu lösen.“ Dazu müsse man aber im engen Kontakt mit den Bauträgern und -firmen stehen, um über den Baufortschritt und mögliche Probleme direkt informiert zu sein, heißt es in der Mitteilung. „Ein modernes Baustellen-Management ist keine Frage von Investitionen oder neuen Stellen, sondern von Strukturen und Prozessen – und für die ist in der Stadtverwaltung nun einmal der Bürgermeister zuständig. Ich hoffe sehr, dass hier sehr bald die nötigen Verbesserungen veranlasst werden“, so Speker.