CDU Bad Bentheim fordert ein Parkraumkonzept

gn Bad Bentheim. „Ein Parkraumkonzept für die Innenstadt von Bad Bentheim ist dringend geboten“, erklärt Heiner Beernink, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Bad Bentheimer Stadtrat: „Wir haben bereits vor zweieinhalb Jahren ein vernünftiges Parkraumkonzept für die Innenstadt angemahnt und auch im Rat der Stadt beantragt. Geschehen ist seither aber leider nichts“, so Beernink. Bereits im Stadtentwicklungskonzepts aus dem Jahre 2008 sei daraufhingewiesen worden, dass es in Bentheim an innenstadtnahen Parkflächen fehlt, heißt es weiter in einer Mitteilung des CDU-Ortsverbands. Das Thema müsse breit mit den Bürgern diskutiert werden, so Marcel Speker, Vorsitzender des Ortsverbands.

Beernink und Speker schlagen daher ein umfassendes und strukturiertes Vorgehen vor. Für die beiden Christdemokraten gehöre auch dazu, die Frage politisch zu diskutieren, wie weit man den Verkehr überhaupt in die Innenstadt kommen lassen wolle und müsse.