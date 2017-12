Empfehlung - „Cantica Nova“ entfacht Adventsstimmung

Bardel. Musikalischen Besuch aus der niederländischen Nachbargemeinde hatten am Sonntagabend die Franziskaner in Bardel: Der Chor „Cantica Nova“ aus Losser gab sich die Ehre und brachte in der Klosterkirche ein vorweihnachtliches Konzert zur Aufführung. Unter Leitung von Dirigentin Mirjam Spoelman stimmten die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum klangvoll auf das kommende Fest ein. Einziger Wermutstropfen der gelungenen Veranstaltung: Nur wenige Besucher waren erschienen, nicht einmal halbvoll war die Kirche besetzt – vermutlich wegen des für Grafschafter Verhältnisse starken Schneefalls am Sonntagnachmittag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/cantica-nova-entfacht-adventsstimmung-217893.html