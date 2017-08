Empfehlung - Bushaltestelle in Gildehaus wohl erst in drei Wochen fertig

gamGildehaus. Die Bauarbeiten an der Bushaltestelle am Bahnhof Gildehaus werden sich noch weiter verzögern, dies teilte Britta Kwakkel vom Bauamt in der Sitzung des Bauauschusses am Montagabend mit. „Eigentlich sollte die Haltestelle zum Schulbeginn fertig sein. Das haben wir nicht geschafft“, sagte sie. In dieser Woche würden die Arbeiten weitestgehend fertiggestellt werden. „Jedoch wird der benötigte Asphalt erst in der Kalenderwoche 34 geliefert“, ergänzte die Bauamtsmitarbeiterin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bushaltestelle-in-gildehaus-wohl-erst-in-drei-wochen-fertig-203005.html