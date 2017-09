Empfehlung - Busfahrer lässt Schüler an Haltestelle stehen

Bad Bentheim/Nordhorn . Jérôme und Fabrice konnten dem Bus nach Bad Bentheim am Freitag nur noch ungläubig hinterhergucken. „Der Busfahrer hat gesagt, dass wir laufen müssen“, berichtet Fabrice. Er war um 13.30 Uhr vor seinem jüngeren Bruder eingestiegen, hatte seine Hin- und Rückfahrkarte vorgezeigt, suchte sich einen Platz im hinteren Teil des Busses. Der 13-jährige Jérôme wollte beim Fahrer eine Kinderkarte kaufen. Der Fahrer nannte ihm jedoch den Preis von 4,80 Euro – so viel kostet eine Einzelfahrt für einen Erwachsenen. „Ich habe das gehört und bin dann zurückgelaufen und habe erwidert, dass das zu viel sei. Der Busfahrer hat gesagt, dass er das nicht stornieren kann. Ich habe geantwortet, dass wir nicht so viel Geld dabei haben“, berichtet Fabrice.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/busfahrer-laesst-schueler-an-haltestelle-stehen-207251.html