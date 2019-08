Empfehlung - Burg wird dauerhaft zur Bühne für junge Künstler

Bad Bentheim Die Kunstförderer-Initiative „GOPEA“ hat am Donnerstagabend zum Abschluss der Ausstellung „start57“ im Ernst-August-Salon von Burg Bentheim zum zweiten Mal ihren Kunstförderpreis vergeben. Zuvor waren im ehemaligen Marstall der Burg die 57 Werke aus den Gattungen Malerei, Zeichnung und Grafik versteigert worden. Die Überschüsse aus den GOPEA-Auktionen fließen vollständig an die teilnehmenden Künstler des Jahrgangs. Die Hälfte wird unter allen Künstlern einer Jahresedition verteilt, sodass alle Nachwuchstalente in gleicher Weise profitieren. Die andere Hälfte erhält das Nachwuchstalent, das die Förderer in einem gesonderten Voting für den Förderpreis ermitteln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/burg-wird-dauerhaft-zur-buehne-fuer-junge-kuenstler-314746.html