Empfehlung - Burg-Gymnasium von Kultusminister ausgezeichnet

Bad Bentheim Das Burg-Gymnasium Bad Bentheim darf sich über eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme an „Erasmus+“ freuen. Der Kultusminister des Landes Niedersachsen, Grant Hendrik Tonne, überreichte während der Feierlichkeit am Donnerstag die Urkunde an die Schulleiterin Johanna Schute.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/burg-gymnasium-von-kultusminister-ausgezeichnet-288171.html