Burg-Gymnasium überzeugt bei Geschichtswettbewerb

gn Bad Bentheim. Jana Krabbe, Janna van Verth und Finn Krämer (während des Wettbewerbs in der Klasse 6c) erhielten den Förderpreis und 100 Euro für das fiktive Tagebuch eines Mädchens, das von der Grafschaft nach Amerika ausgewandert ist. Die Schüler bedienten sich bei der Erstellung historischer Quellen. Das teilte die Schule mit.

Lars Eilering und Nils-Peter Stonjek (vormals Jahrgangsstufe 11, jetzt 12) nahmen die Regionalgeschichte der Reformation in den Blick. Sie werteten nicht nur Darstellungen und Quellen aus, sondern führten auch Zeitzeugeninterviews, die zeigen, dass die Reformation zu konfessionellen Differenzen führte, die das Alltagsleben der Grafschafter auch in den vergangenen Jahrzehnten noch prägten. So berichtete etwa eine Zeitzeugin aus der Niedergrafschaft, dass es in den 1990er Jahren noch vorgekommen sei, dass ein reformierter Junge nicht den Hof der Familie seiner altreformierten Freundin habe betreten dürfen, weil die Eltern dies unterbunden hätten. Die beiden Oberstufenschüler erreichten mit ihrem Aufsatz mit dem Titel „Die Reformation in der Grafschaft Bentheim und ihre Auswirkungen auf das Gemeindeleben“ den Landessieg und einen Geldpreis in Höhe von 250 Euro.

Der Ausdruck „Landessieg“ ist allerdings etwas irreführend: Tatsächlich gab es 29 als „Landessieg“ geehrte Beiträge und 29 Förderpreise in ganz Niedersachsen bei 189 eingereichten Arbeiten von insgesamt 519 Teilnehmern, heißt es in der Mitteilung der Bad Bentheimer Schule.

Geschichts-AG erfolgreich

Überdurchschnittlich erfolgreich war das Burg-Gymnasium: Von vier eingereichten Beiträgen beim Wettbewerb des Bundespräsidenten erhielten die beiden bereits genannten Arbeiten einen Preis.

Jan Malte Imminks Aufsatz „Im Visier der Gestapo. Religionsgemeinschaften in der Grafschaft Bentheim zwischen 1933 und 1936“ wurde außerdem mit dem Schülerpreis der Emsländischen Landschaft ausgezeichnet. Fazit: Drei von vier Beiträgen des BGB bekamen Preise, so dass sich die Geschichts-AG unter der Leitung von Dr. Detlev Humann zumindest rein statistisch gelohnt hat. Die Preisverleihung fand am 10. August in Hannover statt, allerdings nicht wie geplant im Landtag, sondern im Alten Rathaus. Grund waren Beratungen über die Auflösung des Landtags nach dem Ende der rot-grünen Regierungsmehrheit. Daher fehlten entgegen der Ankündigung auch Landtagspräsident Bernd Busemann und Kultusministerin Frauke Heiligenstadt bei der Preisverleihung mit Schülern, Lehrern und Juroren.