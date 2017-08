Burg-Gymnasium ist landesweit kreativ aktiv

gn Bad Bentheim. Drei Jahre lang haben Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern am Burg-Gymnasium in Bad Bentheim beim landesweiten Projekt „Schule:Kultur!“ mitgemacht. „Das waren drei gute Jahren mit einem kreativen Unterricht sowie Kunst und Kultur fächerübergreifend“, ist der SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Will zufrieden mit der Bilanz.

Zusammen entwickeln, zusammen gestalten, zusammen lernen – das ist das Motto des Projekts, dessen erste Staffel jetzt endet. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt, Wissenschaftsministerin Gabriele Heinen-Kljajic, und der Geschäftsführer der Stiftung Mercator, Winfried Kneip, haben das Projekt gemeinsam während einer großen Abschlussveranstaltung im Kulturzentrum Pavillon in Hannover gefeiert. 40 Schulen aus ganz Niedersachsen haben drei Jahre lang mit ihren Kulturpartnern in verschiedenen Projekten intensiv gearbeitet und sich in unterschiedlichen Kulturformen ausprobiert, eine davon ist das Burg-Gymnasium in Bad Bentheim.

„Das Projekt leistet zugleich einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit: Indem kulturelle Bildung systematisch in den Schulalltag integriert wird, erhalten alle Schüler die Möglichkeit, aktiv an künstlerischen Prozessen teilzunehmen – unabhängig vom Geldbeutel der Eltern“, erklärt Will.

Das Besondere dabei ist, dass kulturelle Bildung systematisch und nachhaltig im Schulalltag verankert wird und so einen wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung leistet. Dies bietet auch für den Fachunterricht ganz neue Möglichkeiten, wenn zum Beispiel in Physik künstlerische Lichtobjekte gebaut werden. Gerd Will: „Damit unterscheidet sich die moderne Schule, die wir in Niedersachsen systematisch fördern und ausbauen, deutlich von der Paukschule alter Zeiten, die der CDU-Kandidat Althusmann und seine Partei wollen.“

Das Projekt wurde durch das niedersächsische Kultusministerium, das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie die Stiftung Mercator über drei Jahre hinweg mit insgesamt rund 1,5 Millionen Euro unterstützt. Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen hat die Kooperationen von Schulen und außerschulischen Partnern vermittelt. Die Fortbildungen und Fachtage für die Lehrkräfte und Kulturpartner wurden von der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel, dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung und der Landesschulbehörde entwickelt und durchgeführt.