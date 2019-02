Empfehlung - Burg-Gymnasium in Bad Bentheim bekommt neuen Sportplatz

Bad Bentheim/Nordhorn Im Jahr 2017 hatte es in einem Teilbereich auf dem Sportplatz am Burg-Gymnasium sogar ein Betretungsverbot gegeben, obwohl der Platz als „Erweiterung des Pausenhofs“ dringend benötigt wurde. Jetzt ist endlich Besserung in Sicht. Statt wie geplant, mit der Außensanierung der alten Sporthalle zu beginnen, wird die Sportplatzsanierung vorgezogen. Nach den Sommerferien soll der Platz dann alle Funktionen einer Außensportanlage erfüllen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/burg-gymnasium-in-bad-bentheim-bekommt-neuen-sportplatz-282973.html