Burg-Gymnasium führt Shakespeares „Der Sturm“ auf

gn Bad Bentheim. Geschäftiges Treiben herrscht derzeit am Burg-Gymnasium: Jugendliche Schauspieler üben ihren Text und ihre Wege auf der Bühne der Aula, die Band probt „Breaks“ und Einsätze, Kostüme werden abgesteckt und umgenäht, Requisiten zusammengetragen und die Technik-AG arbeitet an Lichtkonzept und Tontechnik für die Aufführungen des Klassikers „Der Sturm“ von William Shakespeare am Freitag und Sonnabend, 15. September und 16. September. Über 40 Akteure aus der Schulgemeinschaft sind vor und hinter den Kulissen beteiligt, wie die Schule mitteilte.

Mit der Inszenierung knüpfen die Musiktheater-Arbeitsgemeinschaften an eine Tradition der Theaterarbeit am Burg-Gymnasium an. Behutsam gekürzt bringen sie einen klassischen Theatertext auf die Bühne und fragen nach Aktualität und Relevanz seiner Themen.

Denn es geht in Shakespeares letztem, um 1611 entstandenen, Drama um Fragen von ungebrochener Aktualität: Macht und Machtverzicht, die Vision von einer gerechten Gesellschaft, Allmacht und Ohnmacht, Rebellion und Unterordnung, Vorurteil und Menschlichkeit. Die Handlung ist kompliziert, aber schnell erzählt: Die entmachtete Herzogin Prospera beschwört mithilfe ihrer magischen Dienerin einen Sturm herauf, um ihre Feinde auf ihre Insel zu locken und sich grausam an ihnen zu rächen – und auch, um ihre Tochter mit einem Prinzen zu verkuppeln. Der Plan ist klar, die Ausführung zauberhaft. Mit vielen magischen Tricks entfesselt Prospera ein Illusionsspiel sondergleichen und entgeht dabei souverän den Attacken versoffener Schiffbrüchiger und wilder Eingeborener.

Unterstützt vom Luftgeist Ariel jagt Prospera die Umherirrenden durch die Wildnis und lässt sie in all ihrer ungebrochenen Machtlust und Verschlagenheit, ihrer Gier und ihrem Neid aufeinanderprallen – als Gefangene ihrer selbst. Die Insel wird zum Freiluftlabor menschlicher Beziehungen.

Eine wichtige Funktion hat während der Darbietung die Musik. Integriert in die Handlung unterstützen moderne Songs aus Pop und Rock die Stimmung einer Szene, das Lebensgefühl einer Figur oder bringen diese erst zum Ausdruck.

Der musikalische Leiter Bodo Wolff von der Musik Akademie Obergrafschaft hat für dieses Kooperationsprojekt Musik von Led Zeppelin, Biffy Clyro, Clueso, Ed Sheeran, Coldplay und anderen für die fünfzehnköpfige Band der Schule neu arrangiert und seinen jungen Musiker auf den Leib geschrieben. Regie führt Dr. Thomas Füser.

Gefördert wurde die Zusammenarbeit von Burg-Gymnasium und Musik Akademie Obergrafschaft aus Mitteln des Projektes „Schule:Kultur!“ vom Kultusministerium und Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

Die Aufführungen werden am Freitag, 15. September, und Sonnabend, 16. September, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des Burg-Gymnasiums in Bad Bentheim zu sehen sein.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Buchhandlung Moldwurf in Schüttorf, der Buchhandlung am Schlosspark in Bad Bentheim und der Buchhandlung Hölscher-Beernink in Gildehaus sowie in den großen Pausen im Foyer des Burg-Gymnasiums in Bad Bentheim erhältlich.