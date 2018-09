Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen bei Bad Bentheim

Bad Bentheim Die Bundespolizei hat Mittwochnacht einen 43-Jährigen verhaftet, der mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwalt Verden gesucht wurde. Der 43-Jährige war gegen zwei Uhr in der Nacht als Mitfahrer in einem Wagen über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Die Bundespolizisten überprüften das Auto und die Insassen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Verden vorlagen. „Der Mann war 2016 und 2017 jeweils rechtskräftig verurteilt worden. Zum einen wegen Trunkenheit im Verkehr und zum anderen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz“, berichtet die Bundespolizei am Donnerstag. Für die beiden Schuldsprüche musste er zusammen noch eine Geldstrafe von 1200 Euro bezahlen oder eine Freiheitsstrafe von 80 Tagen verbüßen. Weil der 43-jährige Deutsche die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er von den Bundespolizisten verhaftet.