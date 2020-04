Bundespolizei schnappt Schmuggler mit drei Kilo Heroin

Bad Bentheim Heroin mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 128.000 Euro hat die Bundespolizei am späten Dienstagabend aus dem Verkehr gezogen. Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung berichtet, stoppten sie die zwei Drogenschmuggler im Rahmen der verstärkten Grenzüberwachung auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 bei Bad Bentheim. „In dem Auto der 23-jährigen Fahrerin und des 23-jährigen Beifahrers entdeckten die Bundespolizisten im Kofferraum sechs Pakete mit je 500 Gramm Heroin.“ Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ ein Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Drogenschmuggler. Sie wurden in ein Gefängnis gebracht.