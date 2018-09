Empfehlung - Bundespolizei nimmt gesuchten Mann in Bad Bentheim fest

Bad Bentheim Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Donnerstag den Haftbefehl gegen einen 29-Jährigen vollstreckt. Der Mann war mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen Mitternacht war der Bus von den Bundespolizisten angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert worden. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz in Bayern mit Haftbefehl gesucht wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/bundespolizei-nimmt-gesuchten-mann-in-bad-bentheim-fest-249994.html